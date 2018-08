Wiesbaden

Zahl der BAföG-Empfänger in Sachsen-Anhalt gesunken

02.08.2018, 15:57 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger Schüler und Studenten als 2016 BAföG-Leistungen erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, wurden landesweit 24 169 Menschen unterstützt. Im Vorjahr waren es 24 981 Schüler und Studenten. 50,4 Prozent von ihnen erhielten 735 Euro pro Monat, was dem Höchstförderbetrag entspricht. 2016 hatten 51,3 Prozent der Leistungsempfänger die Höchstförderung bekommen. Im Durchschnitt erhielten die BAföG-Empfänger 490 Euro und damit 27 Euro mehr als 2015.

Auch bundesweit gab es 2017 weniger BAföG-Empfänger. 782 000 Menschen erhielten die staatliche Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Laut Statistischem Bundesamt waren das etwa 5 Prozent weniger als 2016.

Seit 2015 finanziert der Bund das BAföG allein und nimmt den Ländern damit über eine Milliarde Euro pro Jahr an Kosten ab. Die zum Wintersemester 2016/17 gegriffene BAföG-Reform sollte dafür sorgen, dass mehr Schüler und Studenten gefördert werden. Im vergangenen Jahr gab der Staat laut Statistischem Bundesamt dafür 2,9 Milliarden Euro aus. Die gesamten Ausgaben stiegen damit um 2,4 Prozent.