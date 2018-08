Görlitz

Polizei nimmt "Reichsbürger" in Südbrandenburg fest

02.08.2018, 15:57 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Südbrandenburg einen so genannten Reichsbürger festgenommen. Der polizeilich bekannte 53-Jährige sei von der Staatsanwaltschaft Görlitz mit Haftbefehl gesucht worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Mann war wegen wiederholten Fahrens ohne Führerschein zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden, die er nun im Gefängnis verbüßen muss. "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik als Staat nicht an und widersetzen sich oft behördlichen Anweisungen.