Gera

Jugendliche wegen Drogendelikten in Gera festgenommen

02.08.2018, 16:06 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit Drogen- und Gewaltdelikten sowie einem Raubüberfall sind in Gera zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche festgenommen worden. Sie wurden am Mittwoch in eine Jugendstrafanstalt gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Festnahme vorausgegangen waren Durchsuchungen in acht Objekten, bei denen Beweismittel gesichert wurden. Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt acht Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an.