Kiel

Segel-Ass Boris Herrmann sammelt Umweltdaten der Meere

02.08.2018, 17:23 Uhr | dpa

Segler Boris Herrmann (l.) mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) an Deck der Yacht "Malizia". Foto: Andrè Klohn (Quelle: dpa)

Der dreifache Weltumsegler Boris Herrmann sammelt künftig regelmäßig Umweltdaten zum Zustand der Meere. In Kiel erhielt der Wahl-Hamburger am Donnerstag für seine unter der Flagge des Yacht Club de Monaco segelnde Einrumpf-Yacht "Malizia" ein Sensorsystem. "Wir wollen damit wertvolle Messdaten auf den Weltmeeren erfassen", sagte Herrmann bei der Vorstellung des Geräts in Kiel.

Das Messgerät wiegt 27 Kilogramm und soll seine Daten alle 20 Minuten zu den Wissenschaftlern senden. "Das ist das kleinste weltweit existierende System", sagte Herrmann. Es misst den CO2- und Salzgehalt sowie die Temperatur der Weltmeere. Die CO2-Aufnahme durch die Meere habe auch Nachteile, sagte Peter Landschützer vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. Das Kohlendioxid führe zu einer Versauerung der Ozeane. Für Daten seien die Wissenschaftler auf Schiffe angewiesen. Der Segler befahre auch Gegenden, aus denen keine Messdaten vorlägen, weil sie abseits der Handelsrouten seien.

Herrmann will mit seiner Yacht 2020/2021 an der Vendée Globe, der härtesten Regatta für Mensch und Material, teilnehmen. Sie führt Solosegler über 25 000 Seemeilen nonstop und ohne Hilfe von außen von und nach Les Sables d'Olonne einmal um die Erde.

"Ziel ist es, bei aller Konkurrenz einen der vorderen Plätze zu belegen", so der 37-Jährige. Unterstützt wird er vom Automobilkonzern BMW und seinem Segelfreund Pierre Casiraghi. Der Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco ist leidenschaftlicher Segler, Vizepräsident des Yacht Club Monaco und nimmt mit Herrmann an Zweihand-Regatten teil.