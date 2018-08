Mainz

Wissing: Modernes Einwanderungsrecht gegen Fachkräftemangel

02.08.2018, 17:28 Uhr | dpa

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat sich für ein modernes Einwanderungsrecht und gegen die Abschiebung von beruflich qualifizierten und bereits integrierten Flüchtlingen gewandt. "Deutschland darf die Einwanderung nicht länger dem Zufallsprinzip überlassen, sondern muss anfangen, gezielt um diejenigen Menschen zu werben, die zu uns kommen wollen und einen Beitrag zur Sicherung unseres Wohlstands leisten können", sagte Wissing am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen werde die Integration qualifizierter Fachkräfte in den Arbeitsmarkt erschwert - dies "verunsichert Unternehmen wie Auszubildende", kritisierte Wissing.

Am Dienstag hatte auch die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) für ein Einwanderungsgesetz geworben und mitgeteilt, dass sie deswegen an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geschrieben habe. Das geplante Einwanderungsgesetz müsse auch einen "Spurwechsel vom Asylsystem in die Arbeitsmigration" ermöglichen, sagte Spiegel.