Erfurt

26-Jähriger hat über 1,5 Kilogramm Marihuana im Rucksack

02.08.2018, 17:39 Uhr | dpa

arihuana in Form von Blütenständen ist an der Müllverbrennungsanlage in einer Kiste zu sehen. Foto: Matthias Balk/Archiv (Quelle: dpa)

Mit mehr als 1,5 Kilogramm Marihuana im Rucksack ist ein 26-Jähriger der Polizei in Erfurt in die Arme gelaufen. Der Mann sei bei einer Kontrolle am Mittwoch sichtlich nervös geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einer späteren Durchsuchung der Wohnung des 26-Jährigen seien weitere 80 Gramm der Droge gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.