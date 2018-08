Waldeck

Bergnot am Steilhang: Ruderer schlägt Alarm

02.08.2018, 19:29 Uhr | dpa

Bei einer Wanderung am Edersee sind vier Wanderer am Donnerstag im Steilhang der Kahle Hardt in Bergnot geraten. Ein Ruderer habe die Gruppe am Vormittag beim Klettern beobachtet, berichtete ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Da es dort in den vergangenen Jahren wiederholt zu Rettungsaktionen gekommen war, verständigte er die Polizei.

Kurz darauf wurde bekannt, dass die Wanderer und ihr Hund tatsächlich im Hang festhingen und weder vor noch zurück konnten. Feuerwehrleute sicherten sie. Die Bergwacht brachte sie dann einzeln bis zum Wasser hinunter. Auf einem Polizeiboot gab es dann Wasser und Eispacks.

Die Rettung der vier Wanderer dauerte mehr als eineinhalb Stunden. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad habe die Rettungsaktion auch große Anforderungen an die Einsatzkräfte gestellt, hieß es. Außer einigen kleinen Schürfwunden gab es demnach keine Verletzungen. Die Wanderer waren nach einem Bad im See in den Steilhang geklettert, weil sie dort einen Zugang zu einem Wanderweg vermutet hatten.