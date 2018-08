München

Allianz legt Zahlen vor: Keine negativen Überraschungen

03.08.2018, 02:12 Uhr | dpa

Europas größter Versicherer Allianz legt heute seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vor. Die Analysten in der Finanzszene sind überwiegend positiv gestimmt, negative Überraschungen werden nicht erwartet. Konzernchef Oliver Bäte will die als konservativ geltende Allianz flexibler und vor allem kundenfreundlicher machen.

So will der Allianz-Chef Versicherungsverträge einfacher machen und mit digitalen Angeboten auf die Bedürfnisse jüngerer Kunden zuschneiden. Ein aktuelles Hauptziel ist die Vereinfachung der Schaden- und Unfallversicherung. Bäte und Vorstandskollegen peilen in diesem Jahr einen operativen Gewinn zwischen 10,6 und 11,6 Milliarden Euro an.