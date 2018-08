Heidelberg

Tödlicher Motorradunfall in Heidelberg

03.08.2018, 05:28 Uhr | dpa

Polizei und Rettungskräfte sind an einer Unfallstelle neben einen verunfallten Auto und einem Motorrad im Einsatz. Foto: Priebe/pr-video/dpa (Quelle: dpa)

Ein Motorradfahrer ist in Heidelberg mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 21-Jährige am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Maschine gestürzt und dabei in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Der Motorradfahrer starb im Krankenhaus.