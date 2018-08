Kleinblittersdorf

Chlorgas in Therme ausgetreten: mehrere Leichtverletzte

03.08.2018, 06:13 Uhr | dpa

Beim Austritt von Chlorgas in einer Therme in Kleinblittersdorf (Regionalverband Saarbrücken) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Im Technikraum der Badeanstalt sei am Donnerstagabend eine Dichtung defekt gewesen, teilte die Polizei mit. Mehrere Angestellte klagten wegen des ausgetretenen Gases über leichte Atemwegsreizungen. Zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Nachdem das Gebäude zeitweise geräumt worden war, wurde der Betrieb gegen 21.00 Uhr wieder aufgenommen. Eine Gefahr für die Badegäste bestand während des Einsatzes nicht. Ein Angestellter der Therme wechselte die fehlerhafte Dichtung aus.