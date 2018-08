494 724 Übernachtungen in Jugendherbergen

Mainz

03.08.2018, 06:21 Uhr | dpa

494 724 Übernachtungen haben die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gezählt. Das waren 17 244 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Landesverband der Herbergen in Mainz mitteilte. Dazu habe die fortschreitende Modernisierung der Häuser beigetragen. Auf Familien entfällt demnach mittlerweile ein Drittel aller Übernachtungen. Deutlich mehr werden in den Herbergen Freizeit-, Rad- und Wandergruppen. Insgesamt gibt es in beiden Ländern 45 Jugendherbergen.