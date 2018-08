Bremen

Sieling: Integration hat Vorrang

03.08.2018, 08:12 Uhr | dpa

Die Integration von Flüchtlingen und Zugewanderten muss nach Ansicht von Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) bei der Migrationspolitik die oberste Priorität haben. "Damit ist Bremen bislang sehr gut gefahren", sagte Sieling der Deutschen Presse-Agentur. "Klar ist: Das ist das Ergebnis des großen sozialen Zusammenhalts hier bei uns und eines Alle-Mann-Manövers in unseren beiden Städten." Bremens Regierung habe sich vom ersten Tag auf die Integration konzentriert, statt Debatten zu führen, wie schnell die Menschen wieder das Land verlassen müssten.

Scharfe Kritik übte Sieling an dem Asylstreit der Union. Was die CSU in den vergangenen Wochen gemacht habe, sei der klare Versuch einer Rechtsverschiebung und ein Angriff auf das deutsche Asylrecht gewesen. "Die CSU hat damit versucht, die AfD zu kopieren und man kann nur hoffen, dass sie für ihre abstrusen und inhumanen Positionen auch die entsprechende Quittung bei der Wahl (im Oktober in Bayern) bekommt."