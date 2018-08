Bispingen

Auch bei 30 Grad gibt es kühle Orte

03.08.2018, 08:16 Uhr | dpa

Nebel liegt in der Kühle der Blauen Grotte in der Einhornhöhle am Harz. Foto: Geopark Harz - Infozentrum/dpa (Quelle: dpa)

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad sehnen sich viele Menschen nach Abkühlung. Neben einem Bad im See oder Meer sind kühle Orte deshalb beliebt. Mancherorts in Niedersachsen und Bremen kann man sich wie im Winter fühlen. So können Sportfans im Snow Dome in Bispingen bei Temperaturen zwischen minus zwei und minus vier Grad auch im Sommer Ski- und Snowboardfahren. Die Piste ist 300 Meter lang, ein Sessellift bringt die Besucher zum knapp 30 Meter hohen Gipfel. Natürlich kühl ist es hingegen in der Einhornhöhle im Kreis Osterode. "Im Sommer sind wir der von Natur aus kälteste Ort Norddeutschlands", sagt der Betreiber der Höhle Ralf Nielbock. Ihm zufolge zeigt das Thermometer ganzjährig sieben Grad an.