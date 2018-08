Offenbach am Main

Am letzten Ferienwochenende wird es wieder heiß

03.08.2018, 09:18 Uhr | dpa

Urlaubsheimkehrer erwartet in Rheinland-Pfalz die Hitze: Am letzten Schulferien-Wochenende steigen die Temperaturen auf 35 bis 37 Grad. Die anhaltende Hitze könnte für Straßenschäden sorgen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Freitag. Eventuell könnten Bodenplatten und der Aspahlt beschädigt werden.

Das Gewitterrisiko ist nach wie vor gering. Nur am Samstag könnte es im Süden von Rheinland-Pfalz vereinzelt zu Gewittern kommen. Etwas weniger Hitze sei erst am Mittwoch kommender Woche zu erwarten: Dann sollen die Temperaturen auf 25 bis 29 Grad fallen.