Wernigerode

14-Jähriger mit Drogen und Einhandmesser erwischt

03.08.2018, 09:46 Uhr | dpa

Bei einer Kontrolle am Bahnhof Wernigerode sind zwei Jugendliche mit einem Einhandmesser und Betäubungsmitteln angetroffen worden. Der 14-Jährige und der 15-Jährige hielten sich in der Nacht auf Freitag auf einem Gleis des Bahnhofs auf, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizisten entdeckten in der Bauchtasche des 14-Jährigen ein Cliptütchen mit Marihuana und ein Einhandmesser. Die Drogen und die Waffen seien sichergestellt und die Jungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden. Gegen den 14-Jährigen werde nun Anzeige erstattet wegen eines Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.