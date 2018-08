Aue

Aue vor Saisonauftakt ohne spezielle Maßnahmen gegen Hitze

03.08.2018, 09:50 Uhr | dpa

Trainer Daniel Meyer hat wegen der großen Hitze vor dem Saisonauftakt des FC Erzgebirge Aue keine speziellen Maßnahmen ergriffen. "Allerdings achten wir schon darauf, dass die Spieler viel trinken", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten, der an diesem beim 1. FC Union Berlin in die Saison startet.

Anstoß wird um 15.30 Uhr sein. Man werde in Richtung Spiel die Belastung und Trainingsintensität etwas herunterfahren, damit die Jungs am Sonntag frisch seien, betonte der 38 Jahre alte Meyer. "Dass wir zwei, drei Tage vor dem Spiel die Trainingszeit der Anstoßzeit anpassen, damit sich der Körper an den Rhythmus gewöhnt, handhaben wir immer so."