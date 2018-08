Oelsnitz/Vogtl.

Obduktion der Toten von der Talsperre Pirk erwartet

03.08.2018, 09:51 Uhr | dpa

Zwei in einem Wasserbecken nahe Oelsnitz im Vogtlandkreis gefundene Leichen sollen am Freitag obduziert werden. Die Ermittler erhoffen sich von der Untersuchung Hinweise auf die Identität der beiden Toten und die Todesursache. Die Polizei geht nicht von einem Gewaltverbrechen aus.

Passanten hatten die bekleideten Leichen einer Frau und eines Mannes am Mittwochabend in einem Fischaufzuchtbecken an der Talsperre Pirk entdeckt. Die beiden waren zwischen 60 und 80 Jahre alt. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.