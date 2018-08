Berlin

Ein Toter nach Feuer in Wohnzimmer

03.08.2018, 10:01 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Lankwitz ist Mensch ums Leben gekommen. Ob weitere Personen bei dem Feuer im Wohnzimmer einer Wohnung in der Bruchwitzstraße verletzt wurden, war zunächst nicht klar. Wie die Feuerwehr mitteilte, laufe der Einsatz noch. Den Angaben zufolge war das Feuer gegen 8 Uhr im zweiten Stock eines fünfgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen.