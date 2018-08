Hamburg

HSV-Chef: Erfolg nicht nur auf Wiederaufstieg reduzieren

03.08.2018, 11:39 Uhr | dpa

Vorstandschef Bernd Hoffmann sieht seinen Hamburger SV nicht zwingend zum sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga verdammt. "Ich lasse den Erfolg des HSV in dieser Saison nicht ausschließlich auf das Thema direkter Wiederaufstieg reduzieren" sagte der 55-Jährige der "Bild" (Freitag) vor der Zweitliga-Premiere der Hamburger am Freitagabend gegen Holstein Kiel.

Der Verein sei dazu "verdammt, eine unglaubliche engagierte Saison zu spielen, den ehrlichen Fans ehrlichen und begeisternden Fußball zu bieten", meinte er. Dann würden sich auch die Ergebnisse einstellen. "Von Notwendigkeiten würde ich in dem Zusammenhang nicht sprechen."

Trotz der klaren Favoritenrolle der Hanseaten in der 2. Bundesliga neben Mitabsteiger 1. FC Köln gibt sich Hoffmann vorsichtig mit Prognosen. "Die 2. Liga war in den letzten Jahren für keinen ein Selbstgänger", sagte er. Alle Absteiger hätten Schwierigkeiten gehabt. "Das wird Köln und dem HSV - auch wenn wir die höchsten Etats haben - genauso gehen." Die Hamburger waren im Mai erstmals nach 55 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen.