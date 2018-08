Erfurt

Schüler sollen mehr über den Alltag in der DDR erfahren

03.08.2018, 13:13 Uhr | dpa

Nach dem Willen des Thüringer Bildungsministers Helmut Holter (Linke) sollen Schüler im Freistaat mehr über das Leben in der DDR lernen. Es sei wichtig, das Regime und die Diktatur in den Kontext des Alltags der DDR zu stellen, sagte Holter am Freitag in Erfurt. "Es geht auch darum einzuordnen, wie die Diktatur auf die Menschen wirkte." Für das kommende Schuljahr verlängerte er mit der Landesschülervertretung eine Zielvereinbarung zur Vermittlung der DDR-Geschichte, die im vergangenen Jahr erstmals getroffen worden war. An der ersten Vereinbarung beteiligten sich nach Angaben des Ministeriums 112 Schulklassen in 29 Thüringer Schulen.