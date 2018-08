München

Grüne für Neuanfang in Bayerns Landwirtschaft

03.08.2018, 13:18 Uhr | dpa

Vor der Landtagswahl im Herbst werben die Grünen bei den bayerischen Bauern für einen Politikwechsel. In einem offenen Brief an den Präsidenten des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidl, appelliert der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ludwig Hartmann, an das Umweltbewusstsein der Bauern. Durch die Freisetzung von Methan in der Tierhaltung und von Lachgas bei der Verwendung von Mineraldünger sei die Landwirtschaft für die Klimaerwärmung mitverantwortlich, schrieb Hartmann in dem Brief, der am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München vorlag.

Damit einhergehende Hitze, Trockenheit, Starkregen und Überschwemmungen hätten jedoch negative Auswirkungen auch auf die Bauern. Außerdem kritisiert Hartmann den Umgang mit Nutztieren und die ausufernde Verwendung von Pestiziden. "Es ist Zeit für einen Neuanfang", schrieb Hartmann. Die Landwirtschaft könne auf Dauer nicht gegen die Umwelt arbeiten, sondern nur im Einklang mit ihr. Die Grünen seien bereit, zusammen mit den Bauern an einem solchen Neuanfang zu arbeiten.