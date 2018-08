Mittersill

Schalkes Konopljanka erleidet Muskelfaserverletzung

03.08.2018, 14:33 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 muss einige Tage auf Jewgeni Konopljanka verzichten. Der ukrainische Nationalspieler zog sich am Freitag im Training in Mittersill eine Muskelfaserverletzung im Oberschenkel zu, die den 28-Jährigen nach erster Diagnose zu einer rund zehntägigen Pause zwingt. Der Offensivspieler wird aber bis zum Ende des Trainingslagers in Österreich am Montag bei der Mannschaft des Fußball-Bundeslisten bleiben. Suat Serdar (Bänderdehnung) und Amine Harit (kleiner Muskelfaseriss) konnten trotz ihrer Blessuren bereits wieder Laufeinheiten absolvieren.