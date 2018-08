Landstuhl

Baby versehentlich bei Hitze in Auto eingeschlossen

03.08.2018, 15:55 Uhr | dpa

Bei brütender Hitze hat die Polizei ein Baby aus einem Auto in der Südwestpfalz befreit. Dazu mussten die Beamten eine Autoscheibe einschlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das acht Wochen alte Mädchen konnte in Bann unversehrt befreit werden und hat die Aktion gut überstanden, hieß es weiterhin.

Die 25 Jahre alte Mutter hatte ihren Wagenschlüssel in das Auto gelegt und augenscheinlich die Zentralverriegelung aktiviert. Daher konnte sie den Wagen nicht mehr von außen öffnen. In ihrer Not wandte sie sich am Donnerstagnachmittag an die Polizeibeamten.