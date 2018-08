Hamburg

Hafenfähren feiern Geburtstag: 130 Jahre HADAG

03.08.2018, 16:06 Uhr | dpa

Die HADAG-Fähre "MS Elbphilharmonie" legt in Hamburg auf der Elbe am HADAG-Anleger St. Pauli an. Foto: Christian Charisius/Archiv (Quelle: dpa)