Jena

Wohnhäuser und Gartenanlage wegen Feldbrands evakuiert

03.08.2018, 16:14 Uhr | dpa

Ein beleuchtetes Löschfahrzeug stezht in einer Garage. Foto: Ralf Krawinkel/Feuerwehr Kassel/Archiv (Quelle: dpa)

Weil ein Feldbrand in Jena außer Kontrolle zu geraten drohte, sind am Freitag im Ortsteil Drackendorf einige Wohnhäuser und eine Gartenanlage vorübergehend evakuiert worden. Verletzte oder Schäden gab es nach Polizeiangaben nicht. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, konnte ein Behördensprecher am Nachmittag zunächst noch nicht sagen. Die Feuerwehr habe den Brand vollständig löschen können. Die Bewohner der Häuser und die Nutzer der Gärten konnten inzwischen wieder zurückkehren.