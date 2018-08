Kaiserslautern

Kaiserslauterns Dylan Esmel fällt mit Kreuzbandriss aus

03.08.2018, 17:05 Uhr | dpa

Offensivspieler Dylan Esmel wird dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern in den kommenden Monaten verletzt fehlen. Der 20-Jährige hat sich am Donnerstag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen, teilten die Pfälzer am Freitag mit. "Die Diagnose stellt natürlich einen herben Schlag dar", sagte FCK-Sportvorstand Martin Bader über den langfristigen Ausfall des Stürmers.