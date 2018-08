Hamburg

81-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

03.08.2018, 17:24 Uhr | dpa

Eine 81-jährige Fußgängerin ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld lebensgefährlich verletzt worden. Eine 79-Jährige habe den Ermittlungen zufolge mit ihrem Auto die Frau erfasst, als diese die Fahrbahn an einer Fußgängerampel betrat, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Fußgängerin gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.