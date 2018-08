Frankfurt am Main

Radfahrer von Lastwagen überrollt und getötet

03.08.2018, 18:03 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein Radfahrer in Frankfurt tödlich verletzt worden. Der 60-Jährige sei am Freitag am äußersten Rand des Bürgersteigs gefahren und dabei zu dicht an einen Lastwagen auf der Straße geraten, berichtete die Polizei. Der Radfahrer stürzte und wurde vom Anhänger des Lkw überrollt. Den genauen Hergang soll ein Gutachter aufklären. Die Polizei sucht auch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Er geschah kurz hinter einer Kreuzung in der Innenstadt.