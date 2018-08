Boppard

Wanderer müssen mit Hubschrauber geborgen werden

03.08.2018, 18:30 Uhr | dpa

Feuerwehr und Polizei haben zwei Wanderer aus einer gefährlichen Situation an einem steilen Klettersteig bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) gerettet. Bei der Bergung am Freitag mussten die Kräfte einen Hubschrauber einsetzen, wie die Polizei mitteilte. Nach ihrer Rettung wurden die beiden 70 Jahre alten Männer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor waren die Touristen mit der Seilbahn auf die Anhöhe oberhalb der Rheinschleife gelangt. Den Abstieg wollten sie trotz Hitze zu Fuß bewältigen. Bei ihrer Wanderung verließen die Senioren die offizielle Strecke und wollten ihren Weg über einen steilen Hang abkürzen. Beim Abstieg in der Hitze erlitten sie Kreislaufprobleme. Dank eines Mobiltelefons konnten sie die Rettungskräfte alarmieren.