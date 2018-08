Erfurt

Brandbekämpfer als Gärtner: Feuerwehr gießt trockene Bäume

03.08.2018, 18:38 Uhr | dpa

Stark vertrocknete Blätter an Bäumen an einer Straße. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Die Feuerwehr in Erfurt wird zum Retter in der Not für hitzegeplagte Stadtbäume. Nach Angaben der Stadtverwaltung vom Freitag rücken die Brandbekämpfer mit ihren Tank- und Löschfahrzeuge derzeit zum Gießen von 3500 Bäumen aus. Sie haben dafür die Patenschaft übernommen. 50 Feuerwehrleute und elf Fahrzeuge sind dazu im Einsatz. Jeder Baum müsse mit 150 bis 200 Liter Wasser versorgt werden, um keinen Schaden zu nehmen. Das Erfurter Garten- und Friedhofsamt hat 60 000 Bäume in der Obhut.

Auch die Klassik Stiftung Weimar fürchtet angesichts von Dauerhitze und Trockenheit um die Bäume in ihren Parks. Im auch von vielen Touristen besuchten Park an der Ilm drohten Äste von ausgetrockneten Bäumen abzubrechen, teilte die Stiftung am Freitag mit. Wege im Bereich des Römischen Hauses seien deshalb für Spaziergänger gesperrt worden. Im 58 Hektar großen Landschaftspark mit seinen teils uralten Bäumen war am Donnerstag ein starker Ast abgebrochen. Wer den Ilm-Park und die anderen Parkanlagen der Stiftung betritt, tut dies auf eigene Gefahr, wie es auf der Internetseite der Stiftung heißt.

In Apolda kämpfen die Bäume auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau mit der Hitze. Dort drohen Baumkronen abzubrechen, ein Weg in der Herressener Promenade ist deswegen derzeit gesperrt.