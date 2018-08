Amsterdam

Wolfsburg gewinnt Testspiel gegen Amsterdamer B-Elf 3:0

03.08.2018, 20:43 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat einen erfolgreichen Test bei Ajax Amsterdam absolviert. Gegen eine allerdings mit vielen jungen Spielern angetretene B-Elf des niederländischen Vizemeisters siegten die Niedersachsen am Freitagabend klar mit 3:0 (0:0). Ignacio Camacho (60. Minute), Daniel Ginczek (66.) und Admir Mehmedi (79.) erzielten nach der Pause die Tore für den VfL.

Für die Wolfsburger war es der vorletzte Härtetest vor der ersten Pflichtaufgabe, dem DFB-Pokalspiel in Elversberg am 18. August. Am 11. August trifft der VfL während seiner Saisoneröffnung noch auf den SSC Neapel. In der Bundesliga geht es für die Norddeutschen am 25. August zum Auftakt gegen den FC Schalke 04.