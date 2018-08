Rostock

Hansa feiert ersten Saisonsieg: 2:0 gegen Braunschweig

03.08.2018, 21:22 Uhr | dpa

Hansa Rostock hat am Freitagabend mit einem verdienten 2:0 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig im zweiten Anlauf den ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Cebio Soukou (14. Minute, 20.) erzielte vor 17 400 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev, das am ersten Spieltag bei Aufsteiger Energie Cottbus eine 0:3-Niederlage kassiert hatte. Zweitliga-Absteiger Braunschweig muss nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC zum Saisonaufauftakt weiter auf den ersten Dreier warten.

Im Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Bundesligisten stellten die Hanseaten die Weichen mit den beiden Treffern von Neuzugang Soukou frühzeitig auf Sieg. Auch in der Folge hatten die Hausherren vor prächtiger Kulisse die weitaus besseren Gelegenheiten und hätten die Partie lange vor dem Abpfiff endgültig zu ihren Gunsten entscheiden können.