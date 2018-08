Horst

Mann offenbar bei Streit erstochen

03.08.2018, 22:16 Uhr | dpa

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Freitagabend im Kreis Steinburg wohl bei einem Streit erstochen worden. Die Polizei habe in einer Wohnung in Horst den aggressiven 31-jährigen Tatverdächtigen, der mit einem Messer bewaffnet gewesen sei, überwältigen können, teilten die Beamten mit. "Der Mann hatte offenbar im Streit auf seinen 55-jährigen Bekannten eingestochen." Dieser habe blutend am Boden gelegen, als die Polizisten eintrafen. Der Mann sei noch vor Ort gestorben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sprach von einem "lautstarken Streit" zwischen den Männern.