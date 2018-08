Leipzig

Kleine Abkühlung vor erneutem Hitzehoch

04.08.2018, 10:29 Uhr | dpa

Nach der großen Hitze der vergangenen Tage sinken die Temperaturen am Sonntag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zunächst leicht, um dann von Dienstag an schnell wieder zu steigen. Am Samstag seien bei Temperaturen zwischen 33 und 36 Grad zunächst noch Gewitter zu erwarten, sagte ein Meteorologe in Leipzig. Vor allem im Bergland und im Vogtland werde es ab Samstagmittag voraussichtlich Sturmböen und Starkregen geben. Am Sonntag bleibe es wohl niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad. Am Montag seien ebenfalls keine Niederschläge und Temperaturen zwischen 31 und 33 Grad zu erwarten. Ab Dienstag könnte Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dann eine neue Hitzewelle erwarten.