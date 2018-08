Schwerin

Apfelanbauer erwarten frühe Ernte und sehr süße Früchte

04.08.2018, 10:29 Uhr | dpa

Die Apfelanbauer in Mecklenburg-Vorpommern erwarten in diesem Jahr eine frühe Ernte und sehr süße, säurearme Äpfel. Das Pflücken werde auf den Plantagen zehn bis zwölf Tage früher beginnen als im Durchschnitt, sagte der Obstanbauberater Rolf Hornig in Schwerin. Der Seestermüher Zitronenapfel als eine der frühesten Sorten werde voraussichtlich ab dem 22. August geerntet werden, danach folge die Sorte Elstar. Von der Menge her erwartet Hornig eine durchschnittliche Ernte von etwa 37 000 Tonnen. Im Vorjahr waren nur rund 20 000 Tonnen Äpfel gewachsen. Der Ertrag sei jetzt noch vom Fruchtwachstum abhängig. Wenn die Bäume Regen bekämen, könnte der Ertrag höher ausfallen.