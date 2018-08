Erfurt

Holter will Berechnung für Kita-Verpflegung klarer regeln

04.08.2018, 10:36 Uhr | dpa

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will klare Regeln einführen, wie die Kosten für die Verpflegung in Kitas berechnet werden. "Ich möchte, dass es eine verbindliche Handreichung für die Berechnung der Verpflegungskosten gibt", sagte Holter der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Landeselternvertretung für Kitas hatte einigen Thüringer Kita-Trägern vorgeworfen, bestimmte Kosten - etwa für Personal und Ausstattung in den Küchen der Kitas - doppelt zu berechnen. Das Thema hatte auch für eine Diskussion im Thüringer Landtag gesorgt.

Seit diesem Jahr müssen im Freistaat die Kosten für die Vor- und Zubereitung des Kita-Essens separat ermittelt werden. Nach Angaben der Landeselternvertretung stellen einige Kommunen diese Kosten den Eltern als eine sogenannte "Service-Pauschale" in Rechnung - ohne jedoch die Kita-Beiträge zu senken. Der Vorwurf: Faktisch handle es sich um eine Erhöhung der Kita-Beiträge auf Kosten der Eltern.

"Entscheidungen der Kommunen über eine Erhöhung der Beiträge, ohne die Zustimmung der Eltern einzuholen, sind nicht rechtmäßig", hatte Holter im Landtag gesagt. Nun schloss der Bildungsminister nicht aus, das Ende vergangenen Jahres beschlossene Kita-Gesetz zu ändern. "Wir müssen klar regeln, was in den Verpflegungskosten enthalten ist."