Hannover

Sommerhitze strapaziert Betonpisten

04.08.2018, 10:36 Uhr | dpa

Der heiße Sommer hat an Niedersachsens Straßen bislang keine größeren Schäden hinterlassen. Das sagte eine Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover. So habe es in den vergangenen Wochen nur drei kleinere Hitzeschäden wie Kantenaufbrüche oder Fugenschäden gegeben, einen auf der A29 und zwei auf der A27. Alle Schäden seien kurzfristig behoben worden. "Grundsätzlich ist zu sagen, dass insbesondere ältere Betonfahrbahnen betroffen sind", erklärte sie. Insgesamt bestünde rund ein Drittel des Autobahnnetzes in Niedersachsen aus Betonfahrbahnen.