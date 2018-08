Hamburg

Ein Verletzter bei Verpuffung: Acht Wohnungen unbewohnbar

04.08.2018, 11:40 Uhr | dpa

Wegen eines Kurzschlusses und einer Verpuffung in einem Lüftungsschacht eines Wohnhauses in Hamburg-Lurup sind acht Wohnungen unbewohnbar geworden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Freitagabend ein Mensch durch Rauchgas verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Angaben zufolge hatte ein Bewohner des Hauses bei Arbeiten an einem Ventilator den Kurzschluss und die Verpuffung ausgelöst. Ob es sich bei dem Verletzten um den Bewohner der Unglückswohnung handelt oder um einen anderen Bewohner des Hauses, war laut Polizei und Feuerwehr zunächst noch unklar.

Der Brand mit starker Rauchentwicklung in dem Lüftungsschacht führte dazu, dass sich Rauchgase im gesamten zweiten und dritten Obergeschoss des vierstöckigen Wohnhauses verteilten. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt. Wie viele Bewohner in Sicherheit gebracht und anderweitig untergebracht werden mussten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.