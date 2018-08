Berlin

Union will gegen Aue den 150. Sieg in der 2. Bundesliga

04.08.2018, 11:48 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin steht zum Saisonauftakt vor zwei Jubiläen. Sollte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den Uralt-Rivalen FC Erzgebirge Aue gewinnen, wäre es im 409. gesamtdeutschen Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte der 150. Sieg. Zugleich könnte der Großteil der über 21 000 erwarteten Besucher den 100. Heimsieg im Unterhaus bejubeln.

Aue war in den vergangenen drei Spielen im Stadion An der Alten Försterei aber kein leichter Rivale. Der Gegner, der sich in der vergangenen Saison über die Relegation gegen den Karlsruher SC (0:0, 3:1) den Klassenverbleib gesichert hatte, punktete immer. 2017/18 gab es ein 0:0. 2016/17 (0:1) und 2014/15 (1:2) verlor Union sogar jeweils in Köpenick gegen die Erzgebirgler.

Chefcoach Fischer warnte. "Aue ist ein schwerer Gegner. Es ist eine Mannschaft, die eine gute Mischung zwischen Jugend und Erfahrung hat. Sie versuchen, Fußball zu spielen und nach vorn zu verteidigen", sagt der Schweizer. "Sie ist aufsässig und sehr kompakt. Es ist eine unangenehme Mannschaft. Und ich kenne die Resultate der letzten drei Heimspiele gegen Aue."

Aue verlor keines seiner Vorbereitungsspiele. Am vergangenen Sonntag bezwang der FCE sogar Erstligist Schalke 04 (1:0). Union patzte dagegen in London bei der Generalprobe beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers (0:3).