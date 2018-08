Unfälle

Zwei Verletzte bei Lkw-Auffahrunfall auf A2-Rastplatz

04.08.2018, 12:18 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen mitten auf dem Rastplatz Börde-Süd an der Autobahn 2 sind zwei Männer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall am Samstagvormittag eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Insasse erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war zuvor ein Lastwagen mitten auf dem Rasthof-Gelände auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und weitere Details, waren zunächst nicht geklärt.