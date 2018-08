Sinsheim

Kevin Vogt neuer Hoffenheim-Kapitän

04.08.2018, 15:35 Uhr | dpa

Kevin Vogt ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 26-Jährige wurde im Trainingslager der Kraichgauer in Oberösterreich gemeinsam von Trainer Julian Nagelsmann und dem Team bestimmt. "Das ist ein schöner Vertrauensbeweis. Es warten spannende Aufgaben auf uns", sagte Vogt in einer Vereinsmitteilung vom Samstag. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte Vogt als Vertreter des seit dem 1. Juli nicht mehr bei der TSG beschäftigten Polen Eugen Polanski in 29 Bundesliga-Partien die Kapitänsbinde getragen.