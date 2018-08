Horst

Streit endet für 55-Jährigen tödlich: 31-Jähriger in U-Haft

04.08.2018, 15:45 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Streit in Horst im Kreis Steinburg sitzt ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann wird verdächtigt, einen 55 Jahre alten Bekannten mit einem Messer erstochen zu haben. Er sei am Samstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der lautstarken Auseinandersetzung in der Wohnung des 55-Jährigen war die Polizei am Freitagabend in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen hatte der 31-Jährige aus dem Kreis Pinneberg das Messer noch in der Hand, während der 55-Jährige blutend am Boden lag; er erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Bei der Festnahme sei der Verdächtige äußerst aggressiv gewesen, sagte der Polizeisprecher. Erst mit Unterstützung weiterer Beamter habe er überwältigt werden können.

Die Hintergründe des Streits und der genaue Tathergang waren auch am Samstag noch unbekannt. Die Mordkommission der Itzehoer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.