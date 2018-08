Berlin

Tierschutz-Kontrollen im Schnitt alle 10 Jahre pro Betrieb

04.08.2018, 15:55 Uhr | dpa

Landwirtschaftsbetriebe in Thüringen müssen im Schnitt etwa alle zehn Jahre mit staatlichen Tierschutzkontrollen rechnen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage der FDP hervor. Thüringen liegt nach den Zahlen bei der Kontrolldichte mit 9,5 Jahren pro Betrieb im oberen Drittel der Bundesländern. In den Nachbarländern Hessen und Sachsen-Anhalt liegt der Wert nach den Angaben der Bundesregierung etwa bei 13,8 und 24,4 Jahren, in Sachsen bei 9,9 Jahren.

Das Bundesagrarministerium ermahnte die Länder, konsequenter gegen Tierquälerei oder schlechte Haltungsbedingungen in Agrarbetrieben vorzugehen. Der Staatssekretär im Bundesagrarministerium, Hermann Onko Aeikens, schrieb an die Länder: "Soweit Defizite im Hinblick auf die Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe bestehen, müssen diese zügig behoben werden." Über das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hat zuerst die "Rheinische Post" berichtet.

Der Übersicht des Bundesagrarministeriums zufolge gibt es in Thüringen derzeit knapp 2800 kontrollpflichtige Betriebe. Von ihnen wurden im vergangenen Jahr 191 kontrolliert. 168 überstanden danach die Überprüfung auf Einhaltung des Tierschutzrechts ohne Beanstandungen. 2010 waren im Freistaat von knapp 3000 Betrieben noch 409 unter die Lupe genommen worden - davon rund 387 ohne Beanstandungen.