Stuttgart

Bester Gin für Gin Tonic kommt aus Baden-Württemberg

04.08.2018, 16:16 Uhr | dpa

Er hat den heimischen Flughafencode im Namen, und auch seine Aromen kommen aus der Region: Der Stuttgarter Gin "GINSTR" ist als bester Gin der Welt für Gin Tonic ausgezeichnet worden. Er wurde ursprünglich aus einem Hobby heraus geboren und wird bis heute in der eigenen Brennerei in kleiner Auflage hergestellt, wie die Macher am Freitag anlässlich der Auszeichnung mitteilten. Das "STR" im Namen ist der Code des Stuttgarter Flughafens, anstelle vom "I" ist auf dem Etikett der Fernsehturm zu sehen. Mehr als 600 Ginhersteller aus 90 Ländern waren in London zuvor bei der International Wine and Spirit Competition (IWSC) gegeneinander angetreten. "GINSTR" gewann die "Gin & Tonic Trophy".

"GINSTR" wird den Angaben zufolge nicht nur in Stuttgart hergestellt, er enthält auch Zutaten aus der Region - etwa Wacholderbeeren aus Weinbergen im Remstal oder Zitrusfrüchte und Rosmarin von Stuttgarter Gärtnereien. Hinzu kommen unter anderem Bodensee-Wasser und Mineralwasser aus Stuttgart.