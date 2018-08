Berlin

Bauernhöfe müssen alle sieben Jahre mit Kontrolle rechnen

04.08.2018, 17:20 Uhr | dpa

Ob ein Landwirtschaftsbetrieb die Vorgaben des Tierrechts einhält, wird im Saarland im Schnitt alle 7,3 Jahre überprüft. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervorgeht. Damit ist das Prüfintervall im bundesweiten Vergleich zwar recht kurz - allerdings gibt es in Deutschlands kleinstem Flächenland auch nur 1734 kontrollpflichtige Betriebe. Am größten ist der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Kontrollen mit 48,1 Jahren in Bayern, am geringsten mit 2,6 Jahren in Berlin.