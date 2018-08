Bonn

Bonner stimmen gegen Schwimmbad-Neubau

04.08.2018, 17:49 Uhr | dpa

Ein schriftlicher Bürgerentscheid hat in Bonn den geplanten Neubau eines Hallenbads gestoppt. An der Abstimmung beteiligten sich mehr als 106 000 Einwohner, wie die Stadt am Samstag nach Auszählung der Stimmen mitteilte. Der Bürgerentscheid ersetzt den Beschluss des Stadtrats, der erst Ende Dezember 2017 für den Bau des Schwimmbads votiert hatte.

Die Stadt werde den Stadtwerken die bisher entstandenen Kosten von rund 6,7 Millionen Euro erstatten, sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU). Die Stadtwerke sollten das Bad bauen und betreiben. Die Diskussion um das millionenteure geplante Schwimmzentrum im Ortsteil Dottendorf war in der Stadt mit großer Vehemenz geführt worden. Dabei ging es auch um den Erhalt von Bädern in Stadtteilen.

Laut der Initiative "Mehr Demokratie" war die Abstimmung der 250. Bürgerentscheid in NRW seit 1994. Seitdem seien 88 Bürgerbegehren und drei Ratsbegehren erfolgreich gewesen.