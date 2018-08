Berlin

Verdächtiger Kokainschmuggler an Russland ausgeliefert

04.08.2018, 17:56 Uhr | dpa

Ein Anfang März nahe Berlin festgenommener mutmaßlicher Drogenschmuggler ist an Russland ausgeliefert worden. Einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals t-online.de bestätigte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Samstag. Die Auslieferung sei vor einigen Tagen "korrekt und regulär" nach einer Entscheidung des Kammergerichts erfolgt.

Hintergrund ist ein Fund von fast 400 Kilogramm Kokain in der russischen Botschaftsschule in Argentinien, über den Russlands Botschafter die argentinischen Behörden im Dezember 2016 informiert hatte. Dort waren 12 Koffer mit 389 Kilogramm des Rauschgifts entdeckt worden.

Argentinische und russische Ermittler begannen danach eine 14-monatige gemeinsame Operation. Vermutlich sollte das Kokain auf Betreiben des jetzt abgeschobenen Russen als Diplomatengepäck in dessen Heimatland geschickt werden. Er wurde am 2. März am Scharmützelsee nahe Fürstenwalde (Oder-Spree) festgenommen. Der Mann soll sich in Argentinien als Sicherheitsmitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin ausgegeben haben. Moskau hatte die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers des Kokainschmuggels beantragt und zuvor die deutschen Behörden um die Fahndung ersucht.