Wels

Hoffenheim gewinnt Test gegen Chievo Verona mit 5:0

04.08.2018, 18:10 Uhr | dpa

Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim befindet sich drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt schon in prächtiger Frühform. Der Vorjahresdritte feierte am Samstag im Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Chievo Verona einen klaren 5:0 (2:0)-Sieg und damit einen glänzenden Abschluss des zweiten Trainingslagers im österreichischen Windischgarsten. Kerem Demirbay in der 16. Minute, Pavel Kaderabek (45.), Stefan Posch (46.), Joelinton (69.) und Vincenzo Grifo (83.) erzielten in Wels die Tore für die TSG.