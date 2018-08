Aarhus

Deutsche Flotte mit drei Tagessiegen bei Segel-WM

04.08.2018, 19:34 Uhr | dpa

Finn-Dinghi-Steuermann Phillip Kasüske hat den ersten deutschen Tagessieg bei der Segel-WM im dänischen Aarhus geholt. Nach erneut starken Leistungen am Samstag zieht der 23 Jahre alte Berliner als Neunter in die Hauptrunde ein. "Heute war Geduld gefordert, und die habe ich", sagte der Steuermann vom Verein Seglerhaus am Wannsee.

Auch Laser-Ass Philipp Buhl segelt als Siebter nach vier von zehn Rennen weiter in der Spitzengruppe. Trotzdem ärgerte sich der Sonthofener über seinen 19. Rang im dritten Rennen. "Wir können von zehn Ergebnissen bis zum Finale eins streichen. Diesen Streicher hätte ich mir lieber für die Hauptrunde aufbewahrt." Die Lasersegler stellen mit 165 Booten das größten Feld.

Enttäuscht kehrten die deutschen Skiffsegler in den Hafen zurück. Die Kieler-Woche-Zweiten Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) und die Vize-Europameisterinnen Vicky Jurcok/Anika Lorenz (Berlin) lagen zunächst nur auf den Plätzen 34 und 43.

Beste deutsche 49er-Segler waren nach drei Rennen die olympischen Bronzemedaillengewinner Erik Heil und Thomas Plößel aus Berlin auf Platz 16 vor Tim Fischer und Fabian Graf aus Kiel (18.), die den zweiten deutschen Tagessieg holten. Den dritten sicherte sich die 470er-Crew Nadine Böhm/Ann-Christin Goliaß (Tutzing). Sie rückte damit auf Platz zehn vor.