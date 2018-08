Berlin

Auto überschlägt sich: Fahrer rennt davon

04.08.2018, 19:44 Uhr | dpa

Ein Mann ist nach einem Unfall auf der Autobahn 100 in Berlin-Charlottenburg weggelaufen. Sein Wagen habe am frühen Samstagmorgen an einer Baustelle zunächst Leitbaken gestreift, teilte die Polizei mit. Danach habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. "Eine Zeugin half dem Fahrer dann beim Herausklettern aus dem Wagen. Anschließend suchte der Mann jedoch zu Fuß das Weite", schilderte die Polizei. Polizisten suchten zunächst vergeblich nach ihm. Laut Aussage eines Zeugen soll der Mann Alkohol getrunken haben. Der Unfallort zwischen Beusselstraße und dem Jakob-Kaiser-Platz war fünf Stunden gesperrt.